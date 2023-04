« Je te promets » du 3 avril : lancement de la saison 3 ce soir sur TF1

5 ( 9 )

« Je te promets » du 3 avril 2023 – Je te promets est de retour ce lundi soir sur TF1 pour le lancement de la saison 3 inédite. Au programme, les deux premiers épisodes inédits de la saison et c’est le 40ème anniversaire des triplés !







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







« Je te promets » saison 3 : présentation

Avec l’arrivée de la quarantaine, les triplés arrivent à un tournant décisif de leur existence. En effet, Maud souhaite fonder une famille mais ce désir d’enfant pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa santé et celle de Tanguy, alors même que sa carrière de chanteuse semble sur le point de décoller. Michaël se rapproche d’Estelle, la cousine d’Agnès, mais ne parvient pas à percer son mystère et se laisse emporté par des sentiments naissants. Enfin, Mathis s’embarque dans une nouvelle aventure professionnelle.

C’est le souvenir toujours vif de leur père Paul, décédé 23 ans plus tôt, qui les aidera à faire des choix cruciaux pour leur avenir et transmettre à leur tour l’héritage qu’il leur a laissé. En découvrant que Paul lui a menti toute sa vie, Florence va tenter rétrospectivement de mieux comprendre celui qu’elle a tant aimé. Ainsi, la saison va nous plonger avec eux dans le passé caché de cet homme extraordinaire et dévoiler peu à peu ses secrets.

« Je te promets » du 3 avril 2023 : vos épisodes inédits ce soir

Saison 3 épisode 1 : Alors que les triplés sont réunis pour leurs 40 ans, une dispute explose mettant en avant les faiblesses de chacun. Maud n’arrive pas à avoir d’enfant malgré ses tentatives. Mathis devient insupportable pour sa famille dans son rôle de père au foyer et Michaël est incapable de construire une vie de couple. Dans le passé, retour sur la rencontre entre Paul et Florence en 1974. Alors qu’ils apprennent à se connaître, Florence perçoit chez Paul des zones d’ombres qu’il ne veut pas révéler.



Saison 3 épisode 2 : Alors que Maud envisage une fécondation in vitro avec Tanguy, Mathis décide de reprendre un nouveau travail. Quant à Michaël, il s’est mis en tête de convaincre son frère et sa sœur d’enquêter sur les secrets de leur père. Dans le passé, le lendemain de leur rencontre, Paul accompagne Florence à un radio-crochet à Toulouse. Il profite de cette excursion pour rendre visite à une femme avec laquelle il partage des souvenirs douloureux.

VIDÉO « Je te promets » du 3 avril 2023 : la bande-annonce

Vous allez adorer les retrouver !#JeTePromets, nouvelle saison inédite avec Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry et Guillaume Labbé. 📺 LUNDI à 21H10 sur #TF1. pic.twitter.com/jeVQQTNYLn — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) March 29, 2023

Avec : Camille Lou (Florence (1975/1999)), Hugo Becker (Paul 1(962/1975/1998/2021)), Marilou Berry (Maud (2021)), Guillaume Labbé (Michaël (2021)), Narcisse Mame (Mathis (2021)), Léonie Simaga (Agnès (2021)), Marc Riso (Tanguy), Sara Martins (Estelle Bassembo), Nathalie Roussel (Florence (2021/2040)), Dembo Camilo (Mathis ado (1998/1999/2000)), Adil Dehbi (Emile (2021/2040)), Denis Lefrancois (Damien Honoré (réalisateur)), Inès d’Assomption (Agnès ado (1998/2000)), Maud Martin (Maryse (1969/1974)), Léo Barbenes (Francis Cabrel (21 ans)), Sébastien Blanc (Juré Sud Radio 1), Bernard Bloch (Joël Dumorel (Vétéran unijambiste)), Nicolas Vallet (Florent Autexier (DRH Agnès))

Avec la participation de Constance Dollé (Carole (Mère Agnès))

