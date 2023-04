Koh-Lanta : Quentin n’a pas été éliminé ! La preuve irréfutable !

4.6 ( 10 )

Koh-Lanta, rebondissement épisode du 18 avril – Alors que Quentin a tiré la boule noire et a donc été éliminé de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré » à l’issue de l’épisode de la réunification diffusé mardi soir, l’aventurier va finalement réintégrer l’aventure !







En effet, Quentin était ambassadeur et qu’il n’a pas réussi à s’entendre avec Grace. Ils sont donc allés jusqu’au tirage au sort et la production a coupé l’épisode au moment où Quentin a la boule noire. Mais un énorme rebondissement attend les téléspectateurs la semaine prochaine.







Et si Denis Brogniart qui annonce un « coup de théâtre« , « du jamais vu dans toute l’histoire de Koh-Lanta« , on sait grâce à un spoiler contenu dans le générique de l’émission que Quentin ne sera finalement pas éliminé ! Et pour cause, on le voit sur l’épreuve du tir à l’arc, qui n’a pas encore eu lieu cette saison.

On imagine qu’un abandon va certainement avoir lieu mais jamais dans l’histoire de Koh-Lanta, un ambassadeur ayant tiré la boule noire n’était revenu dans la compétition.



Rendez-vous mardi prochain sur TF1 pour suivre l’épisode 9 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré » et découvrir ce qui s’est passé !

