Un si grand soleil du 28 avril : Thaïs et Kira arrêtées (résumé et vidéo épisode 1136 en avance)

4.6 ( 9 )

Un si grand soleil du 28 avril, spoiler résumé de l’épisode 1136 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce vendredi 28 avril 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Eve reçoit un appel de Charles, il lui donne les infos sur Stéphanie Burton, qui a été mêlée à une affaire de dopage d’animaux de course il y a quelques années. Eve le remercie et file voir Virgile pour lui donner l’info. Elle pense qu’il a dopé les taureaux de Sauzet. Avec Virgile, ils se demandent si Sauzet et la véto n’ont pas éliminé Aline parce qu’elle savait tout.







Publicité





A la coloc, Fanny parle à Elise et Bilal de ce qu’elle a vu au lycée. Elle pense à un trafic de drogue mais Elise pense qu’il faut se méfier, c’est peut être rien de grave. Fanny lui demande si elle peut faire quelque chose. Elise lui dit qu’il faut que ce soit sur demande de la cheffe d’établissement.



Publicité





Thaïs parle à Kira de recruter des ambassadrices. Ils gagneront 200 euros par valise écoulée ! Kira est septique mais accepte d’essayer. Thaïs pense que Jules la trouble et lui dit qu’il l’aime bien, il a posé des questions sur elle… Fanny les observe !

Au commissariat, Elise parle à Becker des soupçons de sa compagne au lycée. Elle lui demande s’ils peuvent intervenir. Becker accepte, il s’occupe du procureur.

Virgile est à la manade avec Sauzet. Il l’interroge et lui demande quel est son secret avec ses taureaux… Sauzet semble mal à l’aise. Pendant ce temps là, Elise demande à Thierry de l’accompagner au lycée. Au même moment, Thaïs est avec Lili et tente de la recrute chez Tip Green… Lili trouve que c’est cher mais va y réfléchir.

Manu continue son enquête sur la manade, il visionne des vidéos des taureaux de Sauzet. Il appelle Becker pour lui demander de venir… Il a une photo d’Auger avec Sauzet ! Auger avait dit ne pas le connaitre, Manu pense qu’il a menti. Ils envoient ça au juge et Becker va l’appeler pour qu’il requalifie l’instruction.

Thierry et Elise sont au lycée et font ouvrir les sacs de Kira et Thaïs. Elles expliquent que ce n’est pas de la drogue mais des compléments alimentaires. La proviseure leur rappelle qu’elles n’ont pas le droit de vendre au lycée ! Ils doivent faire la liste de tous les élèves à qui elles ont vendu des compléments. Et elle va appeler leurs parents.

A la manade, Sauzet s’inquiète et parle avec Stéphanie Burton. Il soupçonne Virgile d’avoir un lien avec la police, il le trouve trop curieux… Pendant ce temps là, Eve est avec Virgile. Elle veut aller chercher des preuves à la manade.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Manu sauve Eve et Virgile ! (VIDÉO épisode du 2 mai)

VIDÉO Un si grand soleil du 28 avril extrait, la police au lycée

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note