Un si grand soleil spoiler : Manu sauve Eve et Virgile ! (VIDÉO épisode du 2 mai)

Un si grand soleil résumé et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du mardi 2 mai 2023 – Alors qu’Eve et Virgile vont se retrouver en très mauvaise posture entre les mains de Sauzet dans votre feuilleton « Un si grand soleil », Manu va finalement leur sauver la vie in-extremis !

En effet, Alix, très inquiète de ne plus avoir de nouvelle de Virgile, va aller alerter Manu…







Elle l’informe de la disparition de Virgile et lui explique qu’il menait une enquête… Il lui a dit qu’il était avec Eve et qu’ils devaient se rendre dans une manade… Manu monte une équipe et file à la manade !

Ils arrêtent Fred Sauzet et libèrent Eve et Virgile. Eve fond en larmes face à Manu, elle a cru qu’elle allait mourir… Manu la prend dans ses bras !

Un si grand soleil, extrait vidéo de l’épisode 1138 du 2 mai 2023 : Manu sauve Eve et Virgile in-extremis



