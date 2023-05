50mn Inside du 20 mai : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 20 mai 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1







50mn Inside du 20 mai 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👀 À la Une : Fake News chez les stars

🎥 En Coulisses : Les Tribute bands

Ce phénomène musical, né en Angleterre dans les années 90 prend de plus en plus d’ampleur : les Tribute bands. Mais un tribute bands, c’est quoi ? des groupes de chanteurs, de presque « sosies », qui se glissent dans la peau de leurs idoles pour leur rendre hommage sur scène.



📸 Le portrait : Michel Polnareff

Cette semaine, rendez-vous avec l’une des dernières grandes vedettes de la chanson française. Une star qui a vécu mille vies des rues de Montmartre à Palm Springs. #MichelPolnareff. Plus qu’un chanteur, une icône : lunettes blanches, chevelure dorée, tubes en pagaille et roi de la transgression. À 78 ans, il est de retour avec un 11e album et démarrera la semaine prochaine une grande tournée à travers toute la France.

🎞️ La Story : Les Visiteurs

Le film « Les visiteurs » fête déjà ses 30 ans ! Son casting, ses répliques, ou encore sa musique restent cultes.

Retour sur les secrets des Visiteurs, une comédie qui n’a pas pris une ride.

50mn Inside du 20 mai 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le Secret – ils rêvents d’être acteurs

📍 Le document d’Inside : Andalousie

Si chez nous, les beaux jours tardent à arriver, là-bas, on ne se lève pas en se demandant quel temps il va faire aujourd’hui !

Située au sud de l’Espagne, l’Andalousie, c’est 300 jours de soleil garantis dans l’année, à seulement 2H30 d’avion de la France.

On connaît bien sûr Séville, mais nous, on a décidé de vous faire découvrir une Andalousie encore plus dépaysante, plus surprenante !

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.