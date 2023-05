50mn Inside du 6 mai : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 6 mai 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 6 mai 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une : Couples de stars : rencontre au travail

👑 À la Une : Le couronnement du roi Charles III



Publicité





📸 Le portrait : les confidences de Louane

Depuis 10 ans, nous la voyons grandir sur scène ou au cinéma. Aujourd’hui, elle a 26 ans, est mère d’une petite fille, et vient de sortir son 4ème album.

C’est une femme donc qui parle de son histoire, de ses fragilités mais aussi de ses envies …

🎶 La Story : Vincent Lagaf’ : qui se cache derrière l’amuseur public ?

Il nous a fait rire pendant des années à la télévision, aux commandes d’émissions culte comme Le Bigdil. Aujourd’hui, à 63 ans, l’animateur publie son autobiographie et dévoile une tout autre facette de sa vie. Celle d’un enfant abandonné, confié à l’assistance publique, puis adopté. Un parcours cabossé dans lequel il a su puiser son énergie, son humour et sa sensibilité.

50mn Inside du 29 avril 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le Secret du MET Gala 2023

📍 Le document d’Inside : partez en escale à l’Île de Ré

Cette semaine nous vous emmenons sur l’île de Ré, cette île de Charente-Maritime au charme discret où le bling bling est proscrit et l’urbanisation sévèrement contrôlée.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.