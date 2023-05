Demain nous appartient spoilers : l’histoire choc de Diego, Renaud remonté, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 8 au 12 mai 2023)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 8 au 12 mai 2023 – C’est samedi et un second week-end prolongé commence. Et si vous êtes curieux de savoir ce vous attend la semaine prochaine dans votre série « Demain nous appartient », c’est le moment. Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les révélations sur Diego. Maintenant qu’il a retrouvé son identité, on en sait plus sur l’adolescent accueilli par Chloé !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : tentative de meurtre, la police soupçonne… (vidéo épisode du 10 mai)







Diego, qui a des flashs sur son passé, apprend que sa mère est morte d’un cancer il y a quelques mois. Son père est à l’hôpital, dans le coma, après une tentative de suicide il y a trois semaines. Le père de Diego est hospitalisé à Sète, Chloé va l’accompagner le voir. Mais Diego ne se souvient pas de lui… Et ce dernier va se réveiller sous ses yeux !

Mais quelqu’un en veut au père de Diego, victime d’une tentative de meurtre. Et les policiers soupçonnent… Gabriel !

Pendant ce temps là, il y a de l’eau dans le gaz entre Roxane et Sara. Et Tristan est de retour ! Les enfants d’Audrey font appel à lui pour le mariage…

Quant à Renaud, il est très remonté contre Marianne et il va frapper Sébastien en pleine rue ! Marianne prend la décision de couper les ponts avec Sébastien afin de sauver son mariage avec Renaud.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 mai 2023

Lundi 8 mai (épisode 1421) : Le passé de l’adolescent laisse Chloé sous le choc. Renaud en vient aux mains. Soraya se prépare pour une soirée très spéciale. L’accouchement est imminent pour Julie.

Mardi 9 mai (épisode 1422) : Damien découvre l’arme de Diego. Marianne rend une visite secrète à Sébastien. L’absence de Stéphane semble cacher une infidélité. Nathan veut sauver Julie par tous les moyens.

Mercredi 10 mai (épisode 1423) : Diego ne montre toujours aucun signe de vie. Gabriel serait lié à la tentative de meurtre. Sara et Roxane ne peuvent plus se supporter. Rayane et Jack trouvent le lieu idéal pour le mariage d’Audrey.

Jeudi 11 mai (épisode 1424) : Une vidéo compromettante refait surface. Diego apprend une tragique nouvelle. L’acte manqué de Roxane blesse Adèle. La crise entre Marianne et Renaud intéresse tout l’hôpital.

Vendredi 12 mai (épisode 1425) : Gabriel est à nouveau suspecté. La police sur les traces A.D.N. du tueur. Rayane mise très gros au poker. Renaud fait regretter son pari à Marianne.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 8 au 12 mai 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…