Ici tout commence du 31 mai : Hortense s’inquiète (résumé + vidéo épisode 676)

Ici tout commence du 31 mai, résumé et vidéo extrait épisode 676 – Hortense ne va pas bien et s’inquiète ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Sa mère essaie de la rassurer mais Hortense se sent épuisée…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 31 mai 2023 – résumé de l’épisode 676

Hortense se sent tout le temps fatiguée, voir même épuisée. Elle a l’impression de ne plus avoir d’énergie… Sa mère insiste pour qu’elle avale ses gélules de potassium et lui demande de ne pas aller travailler aujourd’hui… Mais Hortense tient à assumer ses responsabilités.

Pendant ce temps là, Solal n’a pas le moral. Il confie à Lionel que Rose l’a recadré et qu’ils ne vont plus travailler ensemble.

Axel hérite des couteaux de son père… et de la pression qui va avec. Et entre Rose et Antoine, la flamme s’amenuise.



Ici tout commence du 31 mai 2023 – vidéo premières minutes

