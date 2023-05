50mn Inside du 13 mai : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 13 mai 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 13 mai 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une – Sophie Marceau

C’est une actrice aussi populaire que discrète, Sophie Marceau sait se faire rare pour revenir là où on ne l’attend pas. La voilà autrice, elle vient de sortir un livre. Libre, passionnée, aussi mystérieuse que spontanée. Pourquoi est-elle si chère au cœur des Français ?

🎶 En intimité – Angèle

Cette année est définitivement la sienne ! Après avoir remporté 2 Victoires de la musique, Angèle s’est envolée il y a quelques semaines pour le Canada et les Etats-Unis, où elle a enchainé les concerts dans les plus grandes villes américaines. C’est à New York que nous avons retrouvé la chanteuse cette semaine, une ville qu’elle connait bien et où elle a retrouvé quelques visages familiers.



📸 Le portrait – Rencontre avec Claudio Capéo

Avec sa voix cassée et son accordéon, il a fait des débuts tonitruants sur la scène française il y a 7 ans. Depuis, Claudio Capeo a vendu plus d’un million de disques et sorti quatre albums. Il sera sur la route des festivals cet été puis en tournée à partir du mois d’octobre. Un succès qui ne l’éloigne pas de sa famille, de ses racines et de son Alsace natale qui restent son équilibre.

📺 La story – Hélène et les Garçons

Retour sur la sitcom phénomène. Plus de 30 ans que cette bande partage ses aventures avec les téléspectateurs ! Leurs prénoms vous sont familiers : Hélène, Nicolas, Cricri, Béné ou encore José. Leurs aventures ont débuté il y a 31 ans, et puis se sont déclinés en séries dérivées : Vacances de l’amour, Miracles de l’amour, Mystères de l’amour. Une série phénomène dont les acteurs mais aussi le producteur Jean-Luc Azoulay, nous racontent la naissance

50mn Inside du 13 mai 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🦁 Dans le secret du spectacle du Roi Lion

C’est la comédie musicale qui bat tous les records de longévité et de succès : Le Roi Lion !

Qui aurait pu prédire que l’adaptation de ce dessin animé serait joué dans 13 pays, traduite en 5 langues, et rassemblerait 34 millions de spectateurs en moins de 30 ans ! Pour comprendre les raisons de ce succès, nous nous sommes glissés dans les coulisses du spectacle au Théâtre Mogador.

🇬🇷 Le document d’Inside : Péloponnès

« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 17h45 sur TF1.