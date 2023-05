The Voice du 20 mai : les super cross battles avec Mika ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

The Voice du N20 mai 2023, extrait vidéo – Place aux super cross battles ce samedi soir dans The Voice sur TF1. Les coachs – Zazie, Amel Bent, Vianney, et Bigflo & Oli – accueillent Mika, de retour pour cette nouvelle étape ! A ce stade, Zazie compte encore 5 talents, Vianney et Bigflo & Oli 4, et Amel seulement 3.







The Voice du 20 mai 2023, extrait vidéo

“J’accepte pas les compliments, mais les chèques oui !” : quand BigFlo tente d’amadouer Mika mais que ça tombe à l’eau



Quand BigFlo tente d’amadouer Mika mais que ça tombe à l’eau 😂 RDV demain sur @TF1 et @MYTF1 pour les Super Cross Battles avec @amel_bent @Zazieonline @VianneyMusique @bigfloetoli et @nikosaliagas ✌️ pic.twitter.com/ugduruU631 — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) May 19, 2023

The Voice 2023, présentation des super cross battles

Après des Cross Battles hautes en couleur, les coachs vont devoir à nouveau montrer leur talent de stratège pour s’affronter dans l’ultime étape avant les grands shows en direct : les Super Cross Battles.

Pour ces Super Cross Battles, la mécanique est sensiblement la même que l’étape des Cross Battles.

À chaque duel, un coach choisit un de ses talents, et désigne un autre coach à affronter. Les deux talents montent chacun leur tour sur le plateau pour interpréter le titre de leur choix, et c’est le public présent qui votera, mais pas seulement !

En effet, pour ces Super Cross Battles, le public ne sera plus le seul à avoir le pouvoir sur l’avenir des talents.

Mika, coach emblématique de « The Voice » fait son retour en tant que super-coach dans le fauteuil rouge. Il aura ainsi le pouvoir de voter pour ses talents préférés, et son vote constituera 10% des voix du résultat final de chaque Super Cross Battle.

L’enjeu est de taille pour nos coachs, car le vote de Mika peut tout faire basculer. Les coachs vont devoir redoubler d’attention, et user d’une stratégie sans faille afin de pouvoir réussir à qualifier leurs talents pour la demi-finale !

Les équipes après les cross battles :

– Team Zazie : Aurélien, Robin, Prischia et Mea, Clem, Maryline

– Team Vianney : Jérémy, Benaël, Kiona, Lummen Nae

– Team Amel Bent : Arslane, David, Micha

– Team Bigflo & Oli : Hanna, Nochka, Dame, Fanchon

The Voice 2023, ça continue ce samedi 20 mai 2023 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.