« Les crimes d’une mère » : votre téléfilm ce 19 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Les crimes d’une mère » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 19 juin 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Les crimes d’une mère ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les crimes d’une mère » : l’histoire

Gail, Rick et leur fille, Chloé, viennent de déménager en raison du travail de Rick, qui a reçu une belle promotion. Gail et Chloé ne sont pas ravies de ce changement. Gail va, en effet, devoir se refaire une clientèle pour sa pâtisserie et Chloé a dû quitter tous ses amis. Dans sa nouvelle école, elle se fait pourtant des amies dont Serena VanDeBerg, la fille de Vanessa, la présidente de l’association des parents d’élèves que Gail ne tarde pas à rencontrer. Serena et Vanessa sont chacune à leur manière un peu étranges et rancunières. Les incidents se multiplient autour d’elles…

interprètes et personnages

Avec : Brianna Cohen (Gail Gardner), Alissa Filoramo (Vanessa VanDeBerg), Gracie Silva (Serena VanDeBerg), Madison Paige (Chloé Gardener), Jonathan Stoddard (Rick Gardner)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Une belle-mère diabolique ».