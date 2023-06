Demain nous appartient du 19 juin : Karim manipulé (résumé + vidéo épisode 1451 en avance)

Demain nous appartient du 19 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1451 de DNA – La commandante Agathe Lambesc manipulee Karim ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Elle enquête à ses côtés et fait mine de tout donner pour retrouver Aurore…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : un couple se forme, les résumés jusqu’au 7 juillet 2023







Demain nous appartient du 19 juin 2023 – résumé de l’épisode 1451

Karim et la nouvelle commandante partent en mission repérage. Aurore est toujours entre les mains de son ravisseur et Karim est loin de s’imaginer qu’il est avec la coupable ! Il a une première piste et procède à une arrestation.

De son côté, William n’abandonne pas les recherches. Il a placardé la ville d’affiches. Il se raccroche à l’espoir pour ne pas sombrer.

Raphaëlle espère le réveil de Martin. Noor est en plein chagrin d’amour. Quant à Lisa, elle pourrait bien laisser son cœur au bloc opératoire.



Demain nous appartient du 19 juin 2023 – extrait vidéo de l’épisode

