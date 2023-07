Un si grand soleil du 13 juillet : Manu reprend le poste de Becker (résumé et vidéo épisode 1194 en avance)

Un si grand soleil du 13 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1194 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 13 juillet 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann, Christophe et Hugo jouent au basket. Hugo demande à Yann s’il a des nouvelles du fleuriste. Il lui répond que non, et il pense qu’il n’existe pas. Mais Hugo y croit et pense qu’il ne va pas tarder à récidiver. Pour lui c’est un serial killer, il fonctionne par cycle. Christophe dit qu’il est intelligent, il a peut être trouvé un moyen de résister à ses pulsions. Hugo pense que c’est impossible.

Becker reçoit un appel, il est suspendu à titre conservatoire. Il en parle à Janet, qui est sous le choc. C’est l’IGPN qui décidera du sort de Clément, il risque de finir au placard jusqu’à la retraite ! Tout ça à cause du mensonge du gars de la préfecture.



Marc interviewe le procureur pour savoir où en est l’enquête. Il lui annonce la mise en examen du brigadier Thierry Valois pour destruction de preuves. Pendant ce temps là, Manu est avec Becker. Ill lui fait le point sur les affaires en cours, c’est lui qui va reprendre le poste de Manu.

Chloé appelle Marc au sujet de l’article sur l’affaire Garand. Elle lui parle de Robin et lui demande s’il a fait cet article pour se rapprocher d’elle. Marc lui rappelle qu’il fait juste son travail.

Le père Sylvio appelle Christophe au sujet du chien malade d’un SDF. Christophe accepte de venir s’en occuper sans le faire payer. Au commissariat, Manu apprend la suspension de Becker aux collègues. Ils apprennent aussi la suspension de Thierry, Elise est contente dans son cas.

Après s’être occupé du chien, Christophe est encore à l’église avec le Père Sylvio. Il lui dit qu’il n’est pas quelqu’un de bien et se remémore les paroles d’Hugo… Dans la rue, il ne se sent pas bien. Le prêtre l’appelle et lui laisse un message vocal, il s’inquiète pour lui. Christophe retrouve Cécile et Achille, il s’excuse de rentrer tard. Il prétexte une intervention d’urgence. Achille va se coucher, Cécile remarque qu’il n’a pas l’air en forme. Sylvio l’appelle, il ne décroche pas.

Thierry est avec un collègue du syndicat, il ne le lâchera pas mais ça va être compliqué. Il lui reproche d’avoir détruit une preuve. Thierry veut retrouver celui qui a gazé Vincent !

