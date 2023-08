Ici tout commence du 14 août : un gros défi pour Enzo (résumé + vidéo épisode 729)

Publicité





Ici tout commence du 14 août, résumé et vidéo extrait épisode 729 – Enzo est face à un très gros défi ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, le chef Delobel décide de travailler avec Enzo pour son projet de franchise de street-food gastro ! Et Enzo a trois jours pour faire une carte et organiser une dégustation pour le chef !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 14 août 2023 – résumé de l’épisode 729

A l’institut, Enzo reçoit une offre qui ne se refuse pas. Benoît Delobel lui donne toutes les clés pour réussir mais le défi est de taille ! Enzo a jusqu’à jeudi pour créér une carte et organiser une dégustation pour le chef Delobel.

De son côté, Charlène a toujours le cafard… Théo essaie de la rebooster. Quant à Teyssier, il fait le dur, mais son neveu préféré lui manque plus qu’il n’y paraît. Il envoie balader Axel au téléphone… Mais ce que Teyssier ne sait pas, c’est que son fils est aussi sur le point de quitter le nid… Comment va-t-il réagir quand Théo va lui annoncer son départ ?

Et pour intégrer l’Institut, Teyssier fait passer un test à Thibault…

Ici tout commence du 14 août 2023 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1