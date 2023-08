Ici tout commence du 23 août : Enzo est perdu (résumé + vidéo épisode 735 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 août, résumé et vidéo extrait épisode 736 – Enzo n’a pas dit son dernier mot ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il est déterminé à convaincre le chef Delobel de le réintégrer à son projet et il a une idée de génie…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 23 août 2023 – résumé de l’épisode 736

Enzo a dit la vérité à Antoine sur Vic : elle n’a rien fait, c’est sa mère qui a saboté son plat ! Antoine rassure Enzo, Vic ne sera plus sanctionnée et ne redoublera pas ! De son côté, Enzo est perdu. Il ne sait pas s’il doit pardonner à ses parents… Mais Antoine essaie de lui faire comprendre que la situation est compliquée et que les parents peuvent faire des erreurs…

Enzo change d’avis sur son avenir. Les préparatifs du concours d’entrée sont lancés. Et le stage d’été a révélé de nouvelles ambitions chez les élèves…

Ici tout commence du 23 août 2023 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1