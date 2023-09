Coupe du Monde de rugby : suivre Japon / Chili en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 Japon / Chili en direct, live et streaming. Troisième jour de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce dimanche. En ce début d’après-midi, le Japon est face au Chili.





Une rencontre à suivre en direct sur France 3 à partir de 12h50 ce dimanche 10 septembre 2023. Coup d’envoi à 13h.







Dans le Groupe D, le Japon affronte le Chili au Stade de Toulouse. Et coup dur pour le Japon avec le forfait du capitaine Kazuki Himeno, qui a du être remplacé pour ce début de Coupe du Monde !

Japon / Chili, composition des équipes

Le XV de départ du Japon : Masirewa – Matsushima, Riley, Nakamura, Naikabula – (o) Matsuda, (m) Nagare – Shimokawa, Himeno (cap.), Leitch – Fakatava, Cornelsen – Gu, Sakate, Inagaki.



Le XV de départ du Chili : Ayarza – Videla, D. Saavedra, Garafulic, Velarde – (o) Fernandez, (m) Torrealba – Martinez, A. Escobar, Sigren (cap.) – Eissmann, C. Saavedra – Dittus, D. Escobar, Carrasco.

Suivre le match en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 3 dès 12h50. Streaming et live sur France.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Japon / Chili, un match de rugby évènement à suivre à 12h50 sur France 3.