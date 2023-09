Coupe du Monde de rugby : suivre Pays de Galles / Fidji en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Pays de Galles / Fidji en direct, live et streaming. Fin du troisième jour de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce dimanche soir. Dans le groupe C, le Pays de Galles affronte le Fidji à Bordeaux.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce samedi 9 septembre 2023. Coup d’envoi à 21h.







Dans le groupe C, le Pays-de-Galles est opposé au Fidji. Un match commenté par Stefan Etcheverry et Thomas Lombard en direct du Matmut Atlantique, à Bordeaux.

Pays de Galles / Fidji, composition des équipes

Le XV de départ de le Pays de Galles : 15. L. Williams ; 14. Rees-Zammit, 13. North, 12. Tompkins, 11. Adams ; 10. Biggar, 9. Davies ; 7. Morgan (cap), 8. Faletau, 6. Wainwright; 5. Beard, 4. Rowlands; 3. Francis, 2. Elias, 1. Thomas.

Les remplaçants : 16. Dee, 17. Domachowski, 18. Lewis, 19. Jenkins, 20. Reffell, 21. T. Williams, 22. Costelow, 23. Dyer.



Le XV de départ du Fidji : 15. Droasese ; 14. Ravutaumada, 13. Nayacalevu (cap), 12. Radradra, 11. Habosi ; 10. Tela, 9. Lomani ; 7. Tagitagivalu, 8. Mata, 6. Tuisue ; 5. Cirikidaveta, 4. Nasilasila ; 3. Tagi, 2. Matavesi, 1. Mawi.

Les remplaçants : 16. Ikanivere, 17. Ravai, 18. Doge, 19. Mayanavanua, 20. Botia, 21. Kuruvoli, 22. Tuisova, 23. Maqala.

Pays de Galles / Fidji en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 15h20. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Pays de Galles / Fidji, un match de la Coupe du Monde de rugby à suivre à 21h sur TF1.