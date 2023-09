Les Cinquante : Mélanie a-t-elle revu Bastos ? Réponse

Publicité





Bastos a été éliminé la semaine dernière dans le jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Et il n’a pas manqué une occasion de faire le show en revenant dans le château pour présenter ses excuses à Mélanie…





Bastos est reparti en donnant l’impression aux téléspectateurs d’une réconciliation avec Mélanie, son ex qu’il n’avait pas revu depuis leur rupture il y a 7 ans. Et il a proposé à Mélanie d’aller boire un café après le tournage des Cinquante.







Mais Mélanie et Bastos se sont-ils revus depuis ? Mélanie a répondu ce week-end sur son compte Instagram et on peut dire qu’elle est toujours autant remontée contre Bastos !

« On est pas prêts de se revoir ! On a aucun contact lui et moi, il est bloqué de partout depuis 7 ans et c’est très bien ainsi ! » a déclaré Mélanie Dedigama.



« S’excuser c’est une chose, être sincère en est une autre ! (…) Laisser planer le doute en sortant des 50 comme quoi on se serait embrassés, c’est le même schéma se répète indéfiniment ! (…) Ça prouve une fois de plus qu’il n’a toujours pas compris la leçon et que ses excuses ne valaient pas grand chose » a-t-elle expliqué.







