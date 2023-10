« Le dernier bal des débutantes » : votre téléfilm ce 13 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le dernier bal des débutantes » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 13 octobre 2023 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le dernier bal des débutantes ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le dernier bal des débutantes » : l’histoire

Sophia Martinez, jeune fille brillante se laisse convaincre par sa professeure de littérature de s’inscrire à la compétition du Bal des débutantes dans le but de remporter une bourse intégrale pour financer ses études. Ce qu’elle croyait être une chance va en fait se transformer en cauchemar.

Le dernier bal des débutantes, interprètes et personnages

Avec : Angelina Boris (Anna Phillips), Natalia De Mendoza (Sophia Wilson), Raymond Roberts (Kenny), Leah N.H. Philpott (Diana Phillips)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Ma fille, star des réseaux sociaux… ».

« Ma fille, star des réseaux sociaux… » : l’histoire et le casting

Jessica arrive dans son nouveau lycée au moment où Monica, une élève et mannequin en devenir, vient de mourir suite à une chute d’un balcon. Mais son amie Skylar, qu’elle avait connue sur internet avant d’arriver, la prend sous son aile et lui propose de l’aider à développer son blog de mode pour en faire une entreprise lucrative. Elle lui raconte aussi comment elle a perdu sa mère, qui s’est fait assassiner dans sa propre maison. A présent, elle habite cette maison avec sa cousine Doreen. Cependant, Skylar se montre de plus en plus pressante et envahissante…

Avec : Anne Dudek (Lynn Kessler), Morgan Taylor Campbell (Skylar Madison), Abby Ross (Jessica Lake), Avaah Blackwell (Doreen Madison)