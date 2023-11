C à vous du 2 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 2 novembre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme tous les soirs sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 2 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Tempête Ciaran : circulation des poids lourds interdite en Bretagne, transports perturbés, TGV supprimés… Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Soupçons de corruption et d’emplois fictifs, montre à 15 000 euros, propos racistes : Camille Vigogne nous parle de son enquête sur la gestion “clanique” de la mairie RN de Fréjus



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Samuel Etienne pour les 35 ans de “Questions pour un champion”, du lundi au vendredi à 17h45 et le samedi à 17h55 sur France 3

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef du restaurant “La renaissance” à Argentan (Orne)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Nagui pour l’émission des 30 ans de “Taratata”, diffusée vendredi à 21h10 sur France 2; et Théo Curin pour l’émission “T’es au top”, tous les samedis à 19h15, dès le 11 novembre sur France 4

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 2 novembre 2023 à 19h sur France 5.