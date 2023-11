C à vous du 20 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 novembre 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour commencer la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 20 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Loi immigration, antisémitisme… Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Affaire Joël Guerriau : la députée Sandrine Jossoan accuse le sénateur de l’avoir droguée. Elle témoigne sur le plateau de C à vous



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Agathe & Étienne Lecaron pour le conte “Titom au pays des granpetits” paru le 2 novembre dernier

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Benjamin Torrezan, chef du restaurant “Le Xaya”, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Virginie Efira pour le film “Rien à perdre”, en salle le 22 novembre; et Panayotis Pascot pour son livre “La prochaine fois que tu mordras la poussière”, paru aux éditions Stock

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 20 novembre 2023 à 19h sur France 5.