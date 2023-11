Star Academy du 20 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 20 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de dimanche au château.





Réveil tardif pour les élèves, qui commencent cette journée par un brunch. Axel passe la journée avec tout le monde, il retournera répéter au théâtre Mogador lundi.







A 13h, Cécile arrive pour le débrief du prime de vendredi soir. Elle est cash : elle a trouvé qu’ils ont été moins bons au prime 3 qu’au précédent ! Elle sent que certains se relâchent et se reposent sur leurs acquis.

Ça démarre avec Lénie et son tableau. Elle explique qu’elle avait une extinction de voix et elle a forcé, elle n’est pas fière de ce qu’elle a fait. Cécile confirme qu’elle a été déçue de sa prestation, elle n’était pas souriante.



On continue avec Candice avec James Blunt. Elle avoue qu’elle était impressionnée mais elle est fière d’elle. Cécile la félicite, elle parle d’une prestation jolie et réussie.

C’est plus critique pour le duo d’Héléna et Patrick Bruel. Cécile lui reproche la lecture du prompteur et de ne pas avoir incarné la chanson. Héléna avoue qu’elle était très stressée. Cécile dit qu’elle veut travailler avec elle.

Pierre avoue qu’il ne s’est pas senti à l’aise avec Isabelle Adjani. Cécile l’a trouvé présent vocalement mais note un manque de connexion avec l’artiste.

Sur la battle, Héléna avoue s’être complètement plantée. Julien savait que c’était compliqué et félicite Axel. Cécile salue la présence scénique d’Axel.

Sur le duo de Julien et Margot, Cécile affirme que c’était réussi. Marie-Maud est contente, elle a progressé.

Cécile félicite Victorien, qui s’est complètement approprié la chanson. Cécile termine en donnant son coup de coeur à Margot !

Il est ensuite l’heure de découvrir les chansons au choix pour les évaluations : « Parce que c’est toi » de Vianney et Mentissa, « J’y vais » de Patrick Fiori, « Chanson pour une drôle de vie » de Leïla Bekhti et Géraldine Nakache, « Tu es mon autre » de Maurane et Lara Fabian, ou « La même » de Gims et Vianney.

Les duos se forment : Candice et Pierre, Djébril et Lénie, Margot et Victorien, Héléna et Marie-Maud, et Julien et Clara. Tous commencent à choisir une chanson et à répéter. Et Axel, qui n’a pas d’évaluation à passer cette semaine, donne des conseils aux duos.

Victorien et Margot peinent à faire le choix. Et Margot trouve que leurs voix ne vont pas forcément ensemble, elle a peur qu’ils se tirent vers le bas. Axel essaie de les aider.

Tous les élèves ont la pression. Djébril et Clara décident de détendre l’ambiance avec des perruques colorées. Et tout le monde va se coucher.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 20 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.