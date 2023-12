C à vous du 15 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 15 décembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 📌 Accusations de « racisme anti-blanc », affaire Depardieu, taxe streaming… Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, est l’invitée de

🔵 📌 Sommet européen : Orban plie sur l’adhésion de l’Ukraine, mais bloque 50 milliards d’euros d’aide. On en parle avec Sylvie Kauffmann, éditorialiste géopolitique au journal Le Monde



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Bottero, chef du restaurant “Le Mas Bottero” à Saint Cannat (Bouches-du-Rhône)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jérémy Nadeau pour son spectacle “Beaucoup trop”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Mireille Mathieu pour son album remasterisé “Mireille Mathieu chante Piaf”; et Luc Jacquet pour le film “Voyage au pôle Sud”, en salle le 20 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 15 décembre 2023 à 19h sur France 5.