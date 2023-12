C dans l’air du 18 décembre 2023 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 18 décembre 2023





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 18 décembre 2023 : le sommaire

⬛ Fin de vie : l’appel à l’aide de Françoise Hardy

Dans une lettre poignante parue dans la Tribune ce dimanche, Françoise Hardy interpelle le président Emmanuel Macron pour lui demander de légaliser l’euthanasie. La chanteuse, qui doit fêter ses 80 ans le 17 janvier prochain, s’est déjà déclarée à plusieurs reprises en faveur de l’euthanasie ces dernières années. Tout récemment, le 14 décembre, elle avait déjà indiqué à Paris Match vouloir partir « le plus vite et le moins douloureusement possible », étant atteinte d’un cancer. Dans cette lettre adressée au chef de l’Etat, Françoise Hardy écrit notamment : « Vous le savez, une grande majorité de gens souhaitent la légalisation de l’euthanasie. Nous comptons tous sur votre empathie et espérons que vous allez permettre aux Français très malades et sans espoir d’aller mieux de faire arrêter leur souffrance quand ils savent qu’il n’y a plus aucun soulagement possible ».

Des mots de l’interprète de « Comment te dire adieu » qui relancent le débat sur la fin de vie alors que le projet de loi, promesse de campagne d’Emmanuel Macron, a été sans cesse repoussé. La semaine dernière, la ministre déléguée aux professions de santé Agnès Firmin Le Bodo a confirmé le report « à courant février » de la présentation du texte qui comprendra « trois parties » : « les soins palliatifs », « les droits des patients et l’aide à mourir ». Mais ce dernier point ne pourra « pas être effectif en 2024 » a-t-elle expliqué car le sujet est complexe. « Il faudra au moins 18 mois de débats » a-t-elle précisé.

Une ébauche du projet de loi réalisée au ministère des professions de santé a fuité la semaine dernière. La copie peut encore évoluer avant sa présentation en Conseil des ministres mais elle suscite déjà des remous. Alors quels seront les arbitrages du chef de l’Etat ? La loi sur la fin de vie verra-t-elle enfin le jour ? Quels sont les contours du modèle français qui se dessinent ? Que prévoit le dispositif actuel des soins palliatifs ?

Aujourd’hui de nombreux Français, atteints de maladies incurables, partent à l’étranger pour bénéficier de l’aide à mourir. Une démarche longue et complexe dont nous parlera ce soir le journaliste et animateur télé Thomas Hervé. Il a accompagné sa mère en Suisse pour son suicide assisté.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 18 décembre 2023 à 17h40 sur France 5.



