Un si grand soleil spoiler : Elisabeth surprend Flore qui... (vidéo épisode du 21 décembre)

Un si grand soleil spoiler épisode du 21 décembre 2023 – L’heure du départ a sonné pour Flore et Tiago cette semaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, ils quittent la villa d’Alain et Elisabeth pour emménager à la coloc d’Elise et Ludo !

Alain remarque qu’Elisabeth est ravie…











Mais alors que Flore et Tiago finissent leurs bagages, ils critiquent Elisabeth dans son dos ! Flore la traite de sorcière et dit qu’elle est hypocrite, elle dit qu’elle ne peut plus la voir let l’insulte. Mais Elisabeth est sur la terrasse juste à côté, elle a tout entendu !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1301 du 21 décembre 2023



