C à vous du 25 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 25 mars 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Après l’attentat de Moscou, un tournant dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine ? L’analyse de Bruno Tertrais, spécialiste en géopolitique

🔵 📌 Kate Middleton : les Britanniques sous le choc après l’annonce de son cancer. On en parle avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Pomme présente son album “Saisons – édition intégrale” avec un live sur la scène de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jérôme Schilling, chef MOF du restaurant “Lalique” au Château Lafaurie-Peyraguey à Bommes (Gironde)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Les grimpeurs Oriane Bertone, vice-championne du monde de bloc 2023, et Mickael Mawem, champion du monde de bloc 2023; et François Civil et Teddy Lussi-Modeste pour le film “Pas de vagues”, en salle mercredi

