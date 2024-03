Ça commence aujourd’hui du 18 mars 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 18 mars 2024, le sommaire – Ce lundi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « Morts aux urgences : les proches auront-ils un jour la réponse à leurs questions ? ».





Ça commence aujourd’hui du 18 mars 2024, « Morts aux urgences : les proches auront-ils un jour la réponse à leurs questions ? »

Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2023, Lucas, le fils de Corinne, a tragiquement perdu la vie aux urgences. Malheureusement, il a passé plus de 8 heures allongé sur un brancard, souffrant, sans qu’aucun membre du personnel médical ne le prenne en charge. Sa condition a empiré jusqu’à ce qu’il succombe à une septicémie.

Ces décès évitables sont le sujet d’une discussion aujourd’hui dans l’émission « Ça commence aujourd’hui » sur France 2, dans le but de sensibiliser et d’alerter afin que de telles situations ne se reproduisent plus.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 18 mars 2024

