C dans l’air du 23 avril 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 23 avril 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 23 avril 2024 : le sommaire

⬛ Françoise Vimeux, experte en climat et directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), sera l’invitée de Caroline Roux dans l’émission #cdanslair. Depuis jeudi, d’intenses précipitations ont frappé la province du Guangdong, la plus densément peuplée de Chine et emblématique de sa puissance industrielle, causant au moins quatre décès et forçant des dizaines de milliers de personnes à évacuer. Selon un rapport de l’ONU, la température moyenne annuelle près de la surface en Asie l’année dernière était la deuxième plus élevée jamais enregistrée, contribuant aux inondations et aux tempêtes qui ont engendré de nombreuses pertes humaines et économiques. À Dubaï, l’équivalent de deux années de précipitations est tombé en seulement 24 heures ce mardi, provoquant des inondations massives dans les rues, les centres commerciaux et l’aéroport, tandis que certaines régions du Qatar sont également touchées. Face à ces événements météorologiques spectaculaires, exacerbés par le réchauffement climatique, Françoise Vimeux, spécialiste en climatologie, apportera son éclairage sur ces phénomènes extrêmes.

⬛ Mélenchon/ Glucksmann : la bataille des gauches

La cheffe de file des députés de la France insoumise, Mathilde Panot, a annoncé aujourd’hui être convoquée par la police dans le cadre d’une enquête pour apologie du terrorisme, suite à un communiqué de son groupe parlementaire publié le 7 octobre 2023, jour de l’attaque menée par le Hamas contre Israël. C’est la première fois qu’une présidente d’un groupe d’opposition à l’Assemblée nationale est convoquée pour un motif aussi grave, a-t-elle réagi. Quatre jours auparavant, la candidate aux élections européennes Rima Hassan, septième sur la liste insoumise de Manon Aubry, avait également annoncé sa convocation par la police judiciaire pour apologie du terrorisme.

La France insoumise dénonce une instrumentalisation de la justice, affirmant qu’on lui fait payer son soutien aux Palestiniens et son usage du terme « génocide » pour qualifier la situation à Gaza. La semaine dernière, deux conférences de Jean-Luc Mélenchon sur la situation au Proche-Orient ont été annulées à Lille, d’abord à l’université puis dans une salle privée. Jean-Luc Mélenchon avait qualifié cela d' »abus de pouvoir d’une République bananière » et avait accusé le président de l’université de Lille de s’être « aplati » comme « les lâches de la police française », qui ont organisé la rafle du Vel d’Hiv en 1942 ou Adolf Eichmann, le criminel de guerre nazi.

Ces propos ont provoqué un tollé dans la classe politique et ont été critiqués à gauche. Fabien Roussel, patron des communistes, a déclaré que c’était « indéfendable » et que cela « discrédit[ait] tout le reste ». Jean-Luc Mélenchon a affirmé que « aucun d’entre nous n’a la moindre tentation d’apologie du terrorisme » et a remis en question l’incrimination elle-même.

En première ligne dans la campagne des européennes, Jean-Luc Mélenchon multiplie les conférences dans les universités pour mobiliser la jeunesse étudiante et assume complètement son isolement sur la scène politique, se présentant comme un vote résolument « antisystème ». Cependant, cette stratégie ne semble pas efficace dans les enquêtes d’opinion, avec une cote de popularité en baisse. François Ruffin est désormais nettement devancé par François Ruffin pour porter les couleurs de la gauche en 2027, et la liste menée par Manon Aubry pour les élections européennes ne récolte que 6 % des intentions de vote, loin derrière celle de Raphaël Glucksmann.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 23 avril 2024 à 17h40 sur France 5.