Plus Belle La Vie du 28 mai 2024 : Samuel sur la piste de Blanche (résumé + extrait vidéo épisode 102 en avance)

Plus belle la vie du 28 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 102 de PBLV – Barbara a retrouvé son fils dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La police peut maintenant se concentrer sur les ossements et Samuel est sur la piste de Blanche…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 mai 2024 – résumé de l’épisode 102

La directrice de la crèche se trouve au commissariat, confrontée à Patrick et Jean-Paul. Elle affirme ne jamais avoir voulu nuire à Yaël, mais elle a tout perdu à cause de Barbara et a exploité la polémique des effondrements pour se venger. Pendant ce temps là, Barbara savoure d’avoir retrouvé Yaël et passe la journée avec son fils. Elle remercie ses amis et les habitants du quartier pour leur mobilisation.

La commissaire félicite son équipe pour avoir retrouvé Yaël rapidement, mais il faut maintenant se concentrer sur les ossements. Charlotte de la PTS identifie la victime comme étant un homme d’une cinquantaine d’années. Méline va étendre les recherches sur une année complète de disparitions.

Alors que Samuel est débordé, Thomas décide de coacher Gabriel, qui réalise vite que Thomas en profite pour se venger. Thomas le nie et assure avoir trouvé le programme sur une application fiable. Gabriel conseille une femme qui court à côté d’eux, mais elle prend cela pour du harcèlement et le rejette, affirmant avoir fait sport-études et le laissant derrière. Gabriel découvre qu’elle s’entraine pour le même marathon que lui mais remarque qu’elle n’a pas l’air bien…



Au commissariat, Jean-Paul et Samuel continuent de réfléchir sur l’identité de la victime. Ils décident de reconvoquer tous les habitants de l’immeuble. Un voisin de Barbara et Abdel, interrogé, ne se souvient de rien et n’a rien fait dans sa cave. Il raconte les effondrements et affirme avoir croisé Abdel en quittant l’immeuble.

Samuel va au bar et parle à Thomas des témoignages sur les effondrements. Thomas lui dit qu’Abdel a sauvé de nombreuses personnes, y compris Blanche. Samuel est perplexe car elle n’apparaît pas dans les procès-verbaux et n’était pas censée être là. Il demande son numéro à Thomas. Au même moment, Blanche retrouve le voisin d’Abdel et Barbara, et lui apprend que la police sait qu’elle était présente. Ils s’inquiètent, car l’homme a menti à la police. Blanche hésite à mentir, mais il la supplie de ne rien dire pour ne pas ruiner sa vie…

Au collège, Lucie est insultée par Michaël, qui lui reproche d’avoir parlé à son père. Il la bouscule, la pousse dans les escaliers et vide son sac. À la maison, Jean-Paul demande à Lucie comment s’est passée sa journée. Elle ment et le remercie d’avoir résolu le problème.

VIDÉO Plus belle la vie du 28 mai 2024 – extrait vidéo

