Tropiques Criminels du 31 mai : la suite de la saison 5 ce soir sur France 2 (extrait vidéo)

Tropiques Criminels du 31 mai 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 5 inédite de la série « Tropiques Criminels ». Au programme aujourd’hui, un seul épisode inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels du 31 mai 2024 : vos épisodes

Épisode 7 – Cap Macré

Mathilde, la sœur de Phil, arrive sur l’île dans l’espoir de se réconcilier avec lui. Cependant, lors d’une promenade, ils sont pris pour cible par un tireur. Heureusement, ils réussissent à échapper aux balles et à leur assaillant, qui se lance à leur poursuite. Alerte, Mélissa et Gaëlle découvrent que Mathilde est en réalité une escroc ayant arnaqué des individus dangereux. Leur inquiétude s’intensifie lorsqu’elles trouvent le cadavre de l’associé de Mathilde chez elle.

Avec Nathanaël Beausivoir (Léo Thomassin), Laurent Evuort-Orlandi (Samuel Honoré), Cindy Prudent (Louise Thomassin), Christophe Nemel (policier uniforme)



Saison 3 – Épisode 7 « La baie des Anglais » (rediffusion)

Clara, une jeune recrue de la marine, est assassinée pendant un exercice d’entraînement sur une île. Le médecin légiste révèle que la victime a été poignardée à l’abdomen et au foie, et que son corps est couvert de piqûres de méduses. La commandante Mélissa Sainte-Rose et la capitaine Gaëlle Crivelli mènent l’enquête au sein de la base militaire. Elles découvrent que dix jours auparavant, plusieurs soldats avaient transporté Clara en zodiac et l’avaient abandonnée à 4 kilomètres des côtes.

Tropiques Criminels, présentation de la saison 5

Après avoir échappé de peu à la mort, Gaëlle a pris la décision radicale de rompre tout lien avec la police, optant pour une retraite au sein d’une communauté post-hippie retirée du tumulte du monde. Cependant, lorsque la vie de Thaïs est menacée, Gaëlle se voit confrontée à la nécessité de réintégrer la société et de reprendre son ancien métier de policière.

Pendant ce temps, Melissa renoue avec sa grand-mère Clarisse dans le cadre d’une enquête. Pour Clarisse, les défis auxquels Melissa fait face découlent de sa rupture avec son passé, son histoire et ses racines martiniquaises. Ainsi, Melissa entreprend un voyage pour renouer avec sa culture et son île natale, cherchant avant tout à trouver la paix intérieure nécessaire pour faire face au deuil de sa mère, qui s’est suicidée lorsqu’elle était enfant.

Le casting

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Antoinette Giret (Chloé), Benjamin Douba Paris (Lucas), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur)

« Tropiques Criminels », la saison continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.