C à vous du 26 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 26 juin 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Législatives anticipées : François Bayrou, président du Modem, maire de Pau, Haut-commissaire au Plan, est l’invité de C à vous

🔵 📌 J-30 avant les JO de Paris : on en parle avec Thierry Reboul, directeur exécutif des cérémonies des Jeux de Paris 2024



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Laurent André, chef exécutif du Café de la Paix et de l’hôtel InterContinental

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Véronique Cabut et Riss pour le hors-série de Charlie Hebdo « Cabu, premier écolo de France ! », en kiosque aujourd’hui

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Lucie Carrasco et Jérémy Michalak pour l’émission « Lucie en Australie », diffusée ce soir à 21h05 sur France 5; et James Dyson, fondateur de la société Dyson, pour le livre « Invention : une vie à apprendre par l’échec »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 26 juin 2024 à 19h sur France 5.