Audiences access 30 octobre 2024 : record pour la Star Academy, TPMP encore loin devant Quotidien

Publicité





Audiences access 30 octobre 2024 – Comme chaque matin, Stars Actu fait le point sur les audiences access de la veille. Et mercredi soir, la suite des masters de « N’oubliez pas les paroles » reste à haut niveau et toujours loin devant « Demain nous appartient ».





Hier soir, vous étiez 3,06 millions de fans devant la seconde émission de « N’oubliez pas les paroles » pour 17,8% de pda. C’est devant la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », en baisse hier soir avec 2,25 millions de téléspectateurs pour 13,3% de pda.







Publicité





L’audience des talks du 30 octobre 2024

Du côté des talks, Cyril Hanouna reste leader avec « Touche pas à mon poste ». Le talk de C8 reste à haut niveau avec 2,3 millions de fans pour 11,4% de pda en dernière partie (1,47 million / 7,3% en 2ème partie).

Yann Barthès reste derrière et stable. La dernière partie de « Quotidien » a captivé 2,01 millions de téléspectateurs pour 10% de pda (1,26 million / 6,3% de pda en 2ème partie).



Publicité





Sur France 5, « C à vous » a été suivi par 1,44 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda en première partie, et 1,04 million de téléspectateurs (pda 5,2%) sur « C à vous, la suite ».

L’audience des séries quotidiennes du 30 octobre 2024

– « Ici tout commence » sur TF1 : ? millions de fans pour ?% de pda

– « Demain nous appartient » sur TF1 : 2,25 millions de fans pour 143,3% de pda

– « Plus belle la vie, encore plus belle » sur TFX : 429.000 téléspectateurs pour 2,1% de pda

– « Un si grand soleil » sur France 3 : 2,39 millions de fans pour 11,8% de pda

– « Scènes de ménages » sur M6 : 2,82 millions de téléspectateurs pour 14% de pda.

Les télé-réalités

Sur TF1, la Star Academy signe son record d’audience de la saison et toujours un carton sur cibles avec 33% PdA FRDA-50 ans, 28% PdA 25-49 ans, 46% PdA 15-24 ans, 43% PdA 15-34 ans, et 27% PdA 4-14 ans.

– « Star Academy » sur TF1 : 1,81 million de téléspectateurs pour 17,2% de pda

– « Les Cinquante » sur W9 : 293.000 téléspectateurs pour 1,5% de pda

Source chiffres audiences : Médiamétrie