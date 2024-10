Plus Belle La Vie du 3 octobre 2024 : Vanessa menace l’avocate de Luna, Barbara fait un choix (résumé + extrait vidéo épisode 183 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 3 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 183 de PBLV – Les choses tournent mal pour les amies de Luna cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Le témoignage du chasseur remet la version de Luna en cause et Samuel décide de se retirer de l'enquête !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 octobre 2024 – résumé de l’épisode 183

L’avocate de Luna se trouve au commissariat avec Jean-Paul, Patrick et le chasseur, témoin clé de l’affaire. Elle l’interroge sur sa vision au moment où il prétend avoir vu Luna et ses amies, et il admet ne pas porter ses lunettes à ce moment-là. Lorsqu’elle lui propose de faire un test de vue sans ses lunettes, il avoue avoir du mal à bien voir, ce qui met en doute la fiabilité de son témoignage. Maître Bataille souligne également à Patrick et Jean-Paul que le chasseur a déjà perdu son permis pour conduite en état d’ivresse et que ses analyses sanguines révèlent une consommation régulière d’alcool, ce qui affaiblit encore plus la crédibilité de son témoignage. Elle réclame donc la libération de Blanche et Jennifer.

Pendant ce temps, Babeth rencontre Luna au parloir et lui demande de lui raconter comment elle en est arrivée là. Luna livre la même version qu’elle a donnée à la police, mais Babeth, convaincue que Luna protège quelqu’un, insiste pour obtenir la vérité. Luna refuse, ce qui pousse Babeth à douter et à mal le prendre.



Blanche, Jennifer, Barbara et Thomas sont soulagés d’être libérés grâce à Maître Bataille, mais Blanche reste inquiète, sentant que ce n’est qu’un sursis. Pendant ce temps, Vanessa rencontre l’avocate de Luna pour lui proposer de doubler son chiffre d’affaires en devenant avocate d’affaires. Elle exige qu’elle abandonne la défense de Luna Torres. L’avocate, amusée, refuse malgré les menaces de Vanessa.

Patrick rejoint Babeth pour un café et essaie de savoir si Luna a parlé de ses complices. Babeth, agacée, répète la version déjà donnée à la police avant de s’en aller, disant à Patrick de ne pas l’attendre ce soir. Plus tard, au cabinet médical, Babeth confie à Blanche qu’elle est convaincue que Luna ment et protège quelqu’un. Blanche finit par admettre qu’elle a juré de ne rien révéler.

Jean-Paul et Patrick, perplexes face à la réaction de Babeth, discutent de la situation, quand Barbara les interrompt pour avouer qu’elle est celle qui a tué Yanis ! Mais Babeth arrive à son tour pour faire la même confession, suivie par Mirta et d’autres femmes, qui, les unes après les autres, se déclarent toutes coupables. Nisma filme toute la scène.

Dans le bureau de la juge, celle-ci reproche à Ariane le retard de sa fille, Zoé. Ariane consulte son téléphone et prétend que Zoé a des problèmes de transport, mais en réalité, Zoé n’a pas répondu à ses messages. La juge, pressée, avertit qu’un tel retard pourrait tout compromettre. Pendant ce temps, Zoé est avec Louis, qui l’encourage à réussir ses études et à ne pas gaspiller la chance que sa mère lui offre. Zoé, cependant, refuse de le laisser derrière et lui dit qu’il est comme un père pour elle. Louis insiste qu’elle doit y aller et qu’il ne l’oubliera pas.

Zoé finit par arriver au bureau de la juge et explique avoir été retardée en aidant un vieil homme blessé dans le métro. La juge, bien que sceptique, conclut que ses efforts méritent des éloges. Plus tard, Ariane et Zoé annoncent à Eric que l’adoption est officielle ! Pour célébrer, Ariane offre à Zoé un bracelet de naissance qu’elle a gardé toutes ces années.

