Plus Belle La Vie spoilers : Jules entre la vie et la mort, Yolande avoue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 7 au 11 octobre 2024)

Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 7 au 11 octobre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Jules, qui a failli se noyer et se retrouve hospitalisé entre la vie et la mort.







Jules est dans le coma et tout le monde cherche à comprendre ce qui s’est passé. Sauf que quand il se réveille, le comportement de Jules n’est toujours pas rationnel et il fait une sorte de violente crise de panique ! Léa et Gabriel vont être déterminés à unir leurs forces pour comprendre ce qui lui arrive.

Apolline continue de se droguer et la situation va avoir de graves répercutions sur son travail. De son côté, Luna apprend que sa demande de remise en liberté est refusée. Ses amies ont une nouvelle idée pour lui venir en aide.



Quant à Yolande, elle décide finalement d’avouer à Mirta ce qu’elle a dit à Robert qui a provoqué leur rupture…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 7 au 11 octobre 2024

Lundi 7 octobre 2024 (épisode 185) : Chacun s’affaire à essayer de comprendre le comportement de Jules tandis qu’il continue d’agir dangereusement. De son côté, Aya s’interroge pour son futur. Pleine d’espoirs, Luna apprend finalement une malheureuse nouvelle.

Mardi 8 octobre 2024 (épisode 186) : Le cas de Jules continue d’intriguer ses proches ainsi que Léa et Riva. Apolline, quant à elle, est coincée dans une spirale infernale qui finit par lui coûter cher. Au Pavillon des fleurs, Blanche, au plus mal, peut compter sur Eric pour trouver des solutions.

Mercredi 9 octobre 2024 (épisode 187) : A la résidence, tandis que tous se pensent en danger, de nombreuses révélations sont faites. Une première hypothèse est écartée, mais la seconde n’est pas plus rassurante. De leur côté, Blanche, Jennifer et Barbara font une nouvelle fois preuve de solidarité avec leur amie.

Jeudi 10 octobre 2024 (épisode 188) : Morgane refuse de lâcher l’affaire : elle veut se battre. A la résidence, le nouvel agent de maintenance déstabilise Yolande, mais elle n’est pas seule à être chamboulée par cette arrivée. De son côté, Apolline croit avoir touché le fond, mais elle est aidée par ses deux anges gardiens.

Vendredi 11 octobre 2024 (épisode 189) : Chez les Nebout – Boher c’est l’hécatombe, mais Léa et Riva remarquent d’étranges similitudes. Alors qu’Aya est en plein doute, une offre inattendue vient renforcer son incertitude. Zoé, quant à elle, est prête à se mettre en danger, malgré les recommandations d’Ariane.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 7 au 11 octobre 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…