50mn Inside du 30 novembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 30 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 30 novembre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🧑‍🎄 En coulisses – la guerre des bûches de Noël

Comment les pâtissiers stars comptent-ils nous surprendre cette année ?

🥇 Le portrait – Tony Estanguet

Grâce à lui, nous avons tant rêvé cet été : rencontre avec le maître des Jeux Olympiques de Paris 2024.



🎥 La story – Babacar de France Gall

Découvrez la vraie histoire derrière la chanson.

50mn Inside du 30 novembre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌎 Le document – Thaïlande,

A quoi ressemble le quotidien des Français qui sont de plus en plus nombreux à y changer de vie.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.