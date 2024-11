Plus Belle La Vie du 19 novembre 2024 : Vanessa prête à s’attaquer à Anthony (résumé + extrait vidéo épisode 216 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 19 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 216 de PBLV – Anthony se rapproche d'Ophélie pour mieux la manipuler aujourd'hui dans la série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Vanessa ne compte pas le laisser faire !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 novembre 2024 – résumé de l’épisode 216

Anthony et Ophélie se promènent en évoquant leurs souvenirs d’enfance. Anthony félicite Ophélie pour ses créations, qu’il a découvertes lors de son live, et la qualifie d’artiste incroyable. La conversation dévie sur Julie, qu’Ophélie accuse d’avoir tout gâché. Anthony prend sa défense, arguant qu’elle est fragile. Lorsqu’il demande à Ophélie si elle sait où se trouve Julie, cette dernière, désolée, lui avoue qu’elle ne peut rien lui révéler.

Au Mistral, Ulysse confronte Julie au sujet des médicaments qu’elle prend. Julie devine qu’Anthony lui a parlé et confirme qu’elle consomme des anxiolytiques, avouant ne pas réussir à arrêter. Ulysse lui propose de consulter Léa pour faire le point, et Julie accepte. Plus tard, Ophélie débarque au Mistral et accuse Julie, devant Ulysse, d’avoir poussé Anthony au suicide. Malgré les tentatives d’Ulysse pour calmer la situation, Ophélie s’obstine, reprochant à son frère d’être aveugle…



Une dispute éclate entre Ophélie et Ulysse. Ophélie accuse Julie de manipuler son frère, tandis qu’Ulysse estime qu’Anthony est le vrai manipulateur. Il comprend qu’Ophélie a revu Anthony et lui conseille de se méfier de lui. Ophélie, agacée, lui rétorque qu’elle n’a aucun compte à lui rendre.

Vanessa demande à Apolline où se trouve Ulysse, inquiet de son absence. Apolline prétend qu’il est au palais, mais Vanessa, intriguée par son comportement, insiste. Lorsque la discussion dérive sur Julie, Vanessa recadre sèchement Apolline, lui rappelant son statut de stagiaire et son manque de légitimité à juger la vie de son fils.

Vanessa retrouve finalement Ulysse et tente à nouveau de le convaincre que Julie le manipule. Mais pour Ulysse, le véritable manipulateur reste Anthony. Il évoque le rapprochement entre Anthony et Ophélie, ce qui inquiète davantage Vanessa. Elle exige qu’Ulysse coupe les ponts avec Julie et Anthony, mais Ulysse refuse catégoriquement d’abandonner Julie. Vanessa, quant à elle, conclut qu’Anthony n’aurait jamais dû approcher Ophélie.

Au Pavillon des Fleurs, Blanche et Eric sont aux côtés de plusieurs personnes sans papiers en attente de régularisation. Eric doit leur faire passer un test de français. Plus tard, c’est finalement un sans-papiers maîtrisant parfaitement le français qui se met à animer le test à la place d’Eric. Il se plaint de l’impatience et des remarques déplacées de certains participants. Plus tard, lorsqu’on tente de le joindre à plusieurs reprises, Eric s’interroge. L’homme finit par lui avouer, de façon agacée, qu’il est livreur, expliquant que c’est une cliente mécontente qui l’appelle.

De leur côté, Gabriel et Thomas poursuivent leur enquête. Dans un parking, Thomas informe Gabriel que Steve a identifié l’individu ayant vendu son permis de conduire sur le dark web et qu’ils ont son adresse. Lorsqu’ils repèrent sa voiture, un homme les remarque, les obligeant à fuir en courant. Gabriel remercie Thomas pour son aide, promettant de réaliser n’importe quelle faveur en échange si leur mission réussit.

Thomas obtient l’adresse du suspect et s’y rend avec Gabriel. Ils frappent à sa porte, mais personne ne répond. Le suspect finit par ouvrir une fenêtre, affirmant ne pas connaître Gabriel Riva. Gabriel décide de quitter les lieux, laissant Thomas perplexe. Gabriel lui confie finalement qu’il connaît cet homme.

VIDÉO Plus belle la vie du 19 novembre 2024 – extrait vidéo

