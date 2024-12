C à vous du 5 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 5 décembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Patrice Duhamel, coauteur du documentaire « Dissolution. Histoire d’un séisme politique » diffusé ce soir à 22h15 sur France 2

🔵 Dès 20h15, on débrief l’allocution d’Emmanuel Macron avec Laurent Joffrin, directeur du quotidien en ligne LeJournal.Info et Nicolas Neytout, fondateur et directeur du journal L’Opinion



🔵 Censure, chute du gouvernement : qu’en pensent les Français ? On en parle avec Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos

🔵 Chute du gouvernement, succession de Michel Barnier. Jean-Pierre Rraffarin, ancien Premier ministre, est invité de C à vous

🔵 Dans la Suite de C à vous : Christian Clavier, Baptiste Lecaplain et Claire Chust pour le film « Jamais sans mon psy » en salle le 11 décembre

