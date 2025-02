C à vous du 3 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 3 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Deux ans d’enquête, 250 témoins : les souffrances cachées de l’élevage français par le journaliste, Ulysse Thevenon. Il publie le livre “Le sens du bétail. Vous ne mangerez plus jamais de la même façon”

🔵 Arrestation de Mohamed Amra : son avocat, Me Hugues Vigier, est l’invité de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Henri Sannier pour son livre “Le jour où j’ai réappris à marcher”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef copropriétaire de “La Renaissance” à Argentan (Orne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Thoma Jolly et Stéphane Lycuong pour le film “Dans la cuisine des Nguyen” en salle le 5 mars; et Sidonie Bonnec pour le livre “La fille au pair” disponible

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 3 mars 2025 à 19h sur France 5.