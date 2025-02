C dans l’air du 20 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 20 février 2025, invités et sommaire





C dans l’air du 20 février 2025 : le sommaire

⬛ Trump attaque le « dictateur » Zelensky

Tensions croissantes entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky

L’escalade verbale se poursuit. Hier, Donald Trump a franchi un nouveau cap en qualifiant Volodymyr Zelensky de « dictateur ». Selon l’ancien président américain, le dirigeant ukrainien est « un dictateur sans élection », faisant référence à la prolongation de son mandat au-delà de mai 2024 sous l’effet de la loi martiale. Sur sa plateforme Truth Social, il a ajouté : « Il devrait se dépêcher, sinon il ne lui restera plus de pays ». Ces déclarations ont provoqué un tollé sur la scène internationale.

Tout au long de la semaine, Donald Trump a intensifié ses attaques contre Volodymyr Zelensky. Mardi, il l’a accusé d’être à l’origine de la guerre et a affirmé, à tort, que sa popularité était tombée à 4 %, alors qu’un sondage de l’Institut international de sociologie de Kiev publié mercredi l’évaluait à 57 %. À travers fake news et désinformation, Trump tente d’affaiblir son homologue ukrainien. Zelensky, de son côté, l’a accusé d’être influencé par « la propagande russe ». Cette montée des tensions plonge l’Ukraine dans l’incertitude. Le rapprochement entre Moscou et Washington suscite des inquiétudes, rendant plus fragile l’espoir d’une paix durable.

Face à cette situation, les alliés européens s’inquiètent. Aujourd’hui, Emmanuel Macron réunit les chefs de partis pour évoquer la situation en Ukraine. Il est également attendu à Washington la semaine prochaine.



Répression et propagande en Russie

Dans les prisons russes, la propagande s’impose comme un outil de guerre. À Lougansk, un ancien détenu et militant des droits humains dénonce les violences infligées par l’armée russe : tortures, violations des droits fondamentaux, et diffusion d’une image de l’Ukraine comme « État nazi ». Ces traitements laissent des séquelles profondes sur les prisonniers.

Dimanche dernier, Donald Trump a annoncé une rencontre imminente avec Vladimir Poutine. Pour Maksym BoutKevitch, il est inconcevable de négocier la paix sans que l’Ukraine soit impliquée.

Kherson : une ville marquée par l’occupation

À Kherson, la population reste traumatisée par l’occupation russe. Après avoir été prise par l’armée russe au début du conflit, la ville a été reprise grâce à une contre-offensive ukrainienne. Toutefois, les stigmates de cette période demeurent.

Dans cette région à forte tradition agricole, les agriculteurs sont devenus des cibles privilégiées. Leurs entrepôts sont détruits, leurs récoltes anéanties, et même les marchés de la ville sont la cible de frappes. Un reportage suit le quotidien éprouvant d’un couple d’agriculteurs confronté à ces difficultés.

Dans ce climat de tensions avec les États-Unis, quel avenir pour l’Ukraine ? Que peut-on attendre de la prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 20 février 2025 à 17h40 sur France 5.