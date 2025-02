N’oubliez pas les paroles du 21 février : 6 victoires pour François, va-t-il aller loin ?

Publicité





N'oubliez pas les paroles du 21 février 2025, 6 victoires pour François – Nouvelles victoires de François ce vendredi soir dans « N'oubliez pas les paroles ». Le tombeur de Nelly continue son parcours mais il peine à faire grimper ses gains.











Dans le détail ce vendredi soir, François a remporté 1.000 euros sur la première émission et encore une fois rien du tout sur la seconde. Il totalise donc 4.000 euros de gains en 6 victoires. Rien de bien fou mais il sera de retour demain soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Et si vous vous demandez s’il va aller loin, on peut déjà vous dire que selon la rumeur, François est toujours maestro actuellement en tournage !

N’oubliez pas les paroles du 21 février, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.