Echappées Belles du 15 février : direction l’Aquitaine ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 15 février 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Aquitaine, de ferme en ferme », suivi de la rediffusion » Normandie, de ferme en ferme ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 15 février 2025, à 21h – « Aquitaine, de ferme en ferme » (inédit)

Surnommée à juste titre la « première ferme d’Europe », la Nouvelle-Aquitaine se distingue par son dynamisme agricole. Avec 85 000 exploitations réparties sur 84 000 km², elle s’impose comme un acteur incontournable de l’agriculture européenne. Des vastes plaines céréalières aux prestigieux vignobles, en passant par les principaux élevages bovins et caprins de France, la région offre un paysage agricole d’une richesse exceptionnelle. Plus de 150 produits y bénéficient d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP), témoignant du savoir-faire et de l’authenticité de ses producteurs.

Mais l’agriculture en Nouvelle-Aquitaine ne se limite pas aux terres fertiles : avec près de 300 kilomètres de côtes, elle est aussi la première région ostréicole française. Ce territoire est donc un véritable reflet du monde agricole, où se côtoient traditions et enjeux contemporains.



Aujourd’hui, ce secteur traverse l’une de ses crises les plus profondes. Changements climatiques, bouleversements économiques, mutations sociologiques : les défis sont nombreux pour les agriculteurs, éleveurs, ostréiculteurs et bergers. Ismaël Khelifa est parti à leur rencontre pour dresser un portrait saisissant de l’agriculture française actuelle. Comment ces hommes et ces femmes réinventent-ils leur métier face à ces défis ? Quels modèles émergent pour assurer l’avenir de notre alimentation ? Autant de questions cruciales au cœur de cette exploration du monde agricole d’aujourd’hui.

Echappées Belles du 15 février à 22h30 – « Normandie, de ferme en ferme » (rediffusion)

Bienvenue en Normandie, une terre d’agriculture où champs, pâturages et bocages couvrent 69 % du territoire. Avec 26 500 exploitations et près de 2 millions de vaches, elle est un pilier de l’élevage bovin et le deuxième bassin laitier de France. Région céréalière majeure, Rouen abrite le premier port céréalier d’Europe.

Face aux défis actuels, les agriculteurs normands, qu’ils soient en agriculture conventionnelle ou biologique, innovent pour un avenir plus durable. Jérôme Pitorin part à leur rencontre pour découvrir ceux qui façonnent l’agriculture de demain.

