Ici Tout Commence spoilers : Maya fait un terrible aveu, un dérapage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 17 au 21 février 2025)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 17 au 21 février 2025 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Maya, à qui Teyssier décide finalement de laisser une seconde chance.







Il lui lance un ultimatum : elle doit gérer seul le menu d’une présentation d’Angèle pour promouvoir les produits de sa ferme ! Si elle échoue, elle sera virée de l’institut ! Et en fin de semaine, Maya fait un terrible aveu à Léonard… Serait-elle qui a saboté ses chances d’être pris pour le stage à Bordeaux ?

De leur côté, Jim et Jasmine dérapent et se mettent dans une situation compliquée. Quant à Zoé, elle pense que Solal cache quelque chose. Et Tom tente de se remettre de sa rupture avec Billie.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 février 2025

Lundi 17 février 2025 (épisode 1113) : A L’institut, Maya perd espoir. Lionel cherche la perle rare au sein du master. Tom élabore un plan particulier.

Mardi 18 février 2025 (épisode 1114) : Maya cherche à remonter la pente. Grâce à Milan, Tom enchaîne les étapes. En cuisine, Lionel n’ose pas s’imposer.

Mercredi 19 février 2025 (épisode 1115) : Leroy évite à Maya de toucher le fond. De son côté, Carla ressent un manque. Jim et Jasmine dérapent.

Jeudi 20 février 2025 (épisode 1116) : Aux yeux de Teyssier, Maya reste en sursis. A L’institut, Jim et Jasmine ne savent plus où se mettre. Rose s’amuse de ses points communs avec Carla.

Vendredi 21 février 2025 (épisode 1117) : Maya avoue l’impensable à Léonard. Zoé pense que Solal cache quelque chose. Milan laisse le champ libre à Tom.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 17 au 21 février 2025

vidéo à venir

