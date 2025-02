« Le Mans 66 » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (10 février 2025)

Publicité





« Le Mans 66 » de James Mangold, c’est le film rediffusé ce soir sur France 3. Un film avec Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona, et JJ Feild.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en streaming vidéo sur France TV.







Publicité





Ce film raconte l’histoire authentique de l’ingénieur automobile visionnaire Carroll Shelby (Matt Damon) et du talentueux pilote Ken Miles (Christian Bale), engagés par Ford Motor Company pour concevoir une voiture révolutionnaire capable de détrôner l’écurie d’Enzo Ferrari lors des légendaires 24 Heures du Mans en 1966.



Publicité





« Le Mans 66 » : l’histoire

Dans les années 60, une intense rivalité opposait les constructeurs Ford et Ferrari. À cette période, Henry Ford II prenait les rênes de l’entreprise fondée par son grand-père, avec l’ambition d’imposer les voitures américaines sur le marché européen, aidé par Lee Iacocca. Cette confrontation atteignit son apogée lors des légendaires 24 Heures du Mans en 1966.

Le saviez-vous ?

– Avant le tournage, Christian Bale s’est entraîné avec Robert Nagle, coordinateur des cascades et pilote chevronné

– Le film a été tourné à l’été et au début de l’automne 2018 en Californie du Sud, en Géorgie et au Mans.

– Pratiquement toutes les séquences du film ont été tournées en décors réels

(source Allo-Ciné)

« Le Mans 66 » : la bande-annonce officielle

Pour terminer, voici la bande-annonce de votre film.

Amateurs de gros moteurs qui font « vroom vroom », rendez-vous ce soir sur France 3 pour découvrir « Le Mans 66 ».