Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée aujourd’hui, qui apparait ? Réponse et explications des indices

Les 12 coups de midi du 9 février 2025, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? – C’est aujourd’hui que l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » ! En cette fin de semaine et alors qu’Emilien joue pour une 500ème victoire, il pourrait décrocher sa 17ème étoile.





En effet, il ne reste plus que 2 cases qui vont s’envoler ce dimanche midi et laissera place au visage de la célébrité recherchée.







Les 12 coups de midi du 9 février : Ahmed Sylla sur l’étoile mystérieuse

Et comme on vous l’annonce depuis plusieurs jours, c’est le visage de l’acteur et humoriste Ahmed Sylla qui va apparaitre aujourd’hui sur l’étoile mystérieuse. Reste à savoir si Emilien fera un Coup de Maître afin de pouvoir proposer son nom !

Explications des indices :

– l’Annapurna en arrière-plan en référence à son rôle dans « L’Ascension »

– la statue de la justice pour son rôle d’avocat dans « Les Filles du Square »

– la grenade pour le film « Inséparables »

– La caravane et le burger feraient écho à ses sketchs dans la série « Access »

– la lampe marocaine pour l’influence de Jamel Debbouze sur sa carrière, notamment à travers le « Marrakech du Rire »

– le ballon de foot pour le film « Classico »



Rendez-vous ce midi sur TF1 ou sur TF1+ pour découvrir l’étoile des 12 coups de midi et voir si Emilien va décrocher cette étoile !