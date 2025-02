« Mon passé volé » : votre téléfilm ce 7 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mon passé volé » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 7 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Mon passé volé ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mon passé volé » : l’histoire, le casting

Après plusieurs accidents, Mallory souffre d’une amnésie partielle. Soutenue par son mari Reese, son fils Billy et ses amis, elle tente de reconstruire sa vie tout en retrouvant peu à peu la mémoire. Mais à mesure que les souvenirs refont surface, une vérité sombre et troublante se dévoile…

Avec : Tammin Sursok (Mallory), Nathanael Vass (Reese), Rami Kahlon (Linda), Easten Dacosta (Billy)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « La petite fille oubliée ».

« La petite fille oubliée » : l’histoire et le casting

Dans le comté de Copeland, en Californie, une fillette de 3 ans est enlevée chez ses parents. Malgré l’ouverture d’une enquête, la police ne parvient pas à identifier le ravisseur. Cinq ans plus tard, Karina, qui gère avec son mari Ryan une boutique dédiée aux enfants, fait la rencontre de Mallie et de sa mère, Lena, qui l’élève seule. Un jour, alors que Karina veille brièvement sur Mallie, un homme tente de l’enlever. Prête à prévenir la police, elle se heurte au refus catégorique de Lena…

Avec : Heather McComb (Lena), Bree Williamson (Karina), Jason Cermak (Ryan), Josie M. Parker (Mallie), David Kelsey (Ivan)