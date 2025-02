Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 7 du 27 février 2025

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay de l’épisode 7 du jeudi 27 février 2025 – C’est parti pour l’étape 7 de la saison de Pékin Express. Après une étape non-éliminatoire, Lionel et Eva font l’étape avec le passager mystère : Norbert Tarayre.





Stéphane annonce qu’il n’y aura plus d’enveloppe noire. Et ce soir, l’étape se déroule en trois courses avec à la clé : se qualifier pour l’Afrique du Sud.







Mattéo et Esmeralda remportent la première course et se qualifient pour l’étape 8 ! Ils ont même le droit à une chambre d’hôtel.

Place à la deuxième course, avec un parcours à l’aveugle dans un labyrinthe. Et c’est Lionel et Eva remportent la course ! Ils donnent Norbert à Etienne et Judith pour la 3ème et dernière course. Pour Lionel et Eva, direction l’hôtel tandis que les autres cherchent un hébergement.



Le lendemain, place à la troisième course. C’est Adrien et Patricia qui remportent la course ! Moâde et Ludovic sont derniers. Ils choisissent Judith et Etienne pour le duel final.

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Etienne et Moâde s’affrontent. Etienne est le premier à remplir la mission, il repart en tête ! Et c’est bien Etienne qui revient le premier. Il qualifie son binôme pour l’Afrique du Sud, Moâde et Ludovic sont donc éliminés !

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de l’épisode 7

Si vous avez loupé ce septième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous le jeudi 27 février pour suivre l’épisode 7.