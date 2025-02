Demain Nous Appartient spoiler : Victoire face à une mauvaise surprise (vidéo épisode du 4 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que c’est une mauvaise surprise que Fred réserve à Victoire dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle est au Spoon avec Soraya et Aaron, Victoire reçoit un appel de Fred…











Et on peut dire que Victoire ne s’attendait pas à ça ! Fred est avec Marine, qui a très envie de la rencontrer ! Il lui propose donc de les rejoindre ce soir… Victoire est sous le choc et accuse le coup. Contre toute attente, elle décide d’être honnête et cash : non, elle n’a aucune envie de rencontrer Marine ! Elle raccroche sans ménagement.

Fred est surpris et ment à Marine en lui disant que Victoire a trop de travail. De son côté, Victoire est perdue. A-t-elle eu raison de lui dire la vérité ? Aaron pense qu’elle devrait y aller et se montrer sous son meilleur jour pour faire comprendre à Fred ce qu’il loupe. Quant à Soraya, elle pense que Victoire a bien fait et ne doit surtout pas y aller !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1892 du 4 mars 2025 : Victoire cash avec Fred

