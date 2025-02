Plus Belle La Vie spoilers : la vérité éclate, Jean-Paul choqué, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 3 au 7 février 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 3 au 7 février 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’enquête sur le trafic de nouveaux animaux de compagnie.







En effet, alors qu’Idriss et Morgane ont mis en scène son faux meurtre, Mickaëla et sa soeur sont seules avec Idriss… La soeur de Mickaëla comprend qu’il est flic et veut qu’elle le tue ! La police arrive juste à temps, grâce à l’excellent travail de Morgane. Idriss est prêt à tuer celle qui a tué son équipier mais Morgane trouve les mots pour le faire renoncer.

De son côté, Jean-Paul est témoin de ce qui ressemble à un crime dans le parking de l’hôpital alors qu’il attend que Léa sorte de sa chimio. Il découvre un homme qui traine le corps inerte d’une jeune femme… C’est le début d’une nouvelle enquête pour Boher.



Quant à Kilian, il refait des cauchemars et décide de reprendre le MMA. Et Thomas a bien du mal à mener à bien ses révisions.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 février 2025

Lundi 3 février 2025 (épisode 255) : Les policiers sont en plein doute : un de leurs membres les aurait-il doublés ? Morgane n’est pas de cet avis, mais certains événements semblent altérer son objectivité. Le temps presse, le mensonge de Patrick ne tiendra pas indéfiniment.

Mardi 4 février 2025 (épisode 256) : Pendant qu’il attend Léa, Boher est témoin d’une scène inquiétante. Pourtant, le suspect mis en cause ne semble pas si dangereux… Au commissariat, la méthode employée par Idriss pour mener son interrogatoire ne fait pas l’unanimité et pourrait bien remettre en cause sa sincérité.

Mercredi 5 février 2025 (épisode 257) : Dans son enquête, Boher a besoin de preuves pour convaincre la juge Colbert. Tandis que Thomas se résout à mettre de l’eau dans son vin, une mystérieuse surprise l’attend à l’appartement. La brigadière Tanguy, quant à elle, continue de douter.

Jeudi 6 février 2025 (épisode 258) : Dans l’enquête des policiers, les éléments suspects s’accumulent. Depuis son agression, Aya a beaucoup de mal à tourner la page. Au commissariat, la juge Colbert félicite Patrick, mais elle tient quand même à le mettre en garde sur certaines de leurs méthodes.

Vendredi 7 février 2025 (épisode 259) : La nouvelle complice de Boher lui reproche son mensonge. De son côté, Kilian confie à son frère que ses cauchemars sont revenus et il ne voit qu’une solution pour s’en débarrasser. Malgré sa bonne volonté, Thomas est de nouveau empêché dans ses révisions.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 3 au 7 février 2025

vidéo à venir

