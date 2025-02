13h15 le samedi du 1er février : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 1er février 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Le mystère du Vernet ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 1er février 2025 : le sommaire

Alors que les obsèques du petit Émile sont prévues pour le 8 février, l’émission « 13h15 le samedi » revient sur l’enquête complexe menée depuis sa disparition jusqu’à la découverte de ses restes.

Le 8 juillet 2023, âgé de 2 ans et demi, Émile échappait à la vigilance de ses grands-parents dans le hameau du Haut-Vernet, situé dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ce n’est qu’en mars 2024 qu’une randonneuse a retrouvé ses ossements dans une zone montagneuse proche du village, relançant les interrogations sur les circonstances de sa mort : accident ou acte criminel ?



L’enfant sera inhumé le 8 février, soit 19 mois après sa disparition, lors d’une cérémonie organisée à La Bouilladisse, dans le Var, où résident ses parents.

Toutefois, le mystère reste entier. Sur les vêtements et les ossements du petit garçon, deux traces ADN humaines partielles ont été relevées. Elles ne correspondent à aucun membre de sa famille et demeurent, à ce jour, non identifiées.