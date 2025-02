« Un festival pour la Saint-Valentin » : votre téléfilm ce 12 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un festival pour la Saint-Valentin » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 12 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un festival pour la Saint-Valentin ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un festival pour la Saint-Valentin » : l’histoire, le casting

Après avoir été renvoyée de son poste d’animatrice de télé-réalité, Natalie retourne dans sa ville natale pour la Saint-Valentin. Sur place, elle se retrouve malgré elle à organiser la vente aux enchères du festival local aux côtés de son ex-fiancé, sous l’influence de deux mères bien décidées à jouer les entremetteuses.

Avec : Bethany Joy Lenz (Natalie Simmons), Luke Macfarlane (Zach Williams), Mary-Margaret Humes (Alicia Simmons), Karen Kruper (Sue Williams)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Coup de foudre à la Saint-Valentin ».

« Coup de foudre à la Saint-Valentin » : l’histoire et le casting

Julia Palmer, une jeune conseillère matrimoniale, travaille à Portland dans l’agence d’Elizabeth Johnson, qu’elle considère comme sa mentore. Lors d’un voyage à Paris où Elizabeth accompagne son mari, récemment nommé à l’université, Julia décide d’ajouter sa propre touche à la grande fête de la Saint-Valentin organisée dans quelques semaines. Elle prend l’initiative d’élargir la liste des invités, de réserver une nouvelle salle et de choisir un traiteur différent pour l’événement. Son objectif est de prouver à Elizabeth qu’elle est prête à prendre sa place lorsque celle-ci décidera de se retirer. En cours de route, Julia rencontre Daniel O’Connor, un séduisant homme d’affaires, créateur d’un centre d’adoption pour animaux et célibataire invétéré, inscrit par ses amis à l’agence.

Avec : Taylor Cole (Julia Palmer), Ryan Paevey (Daniel O’Connor), Donna Benedito (Gwen), Osric Chau (Timothy Wong), Lossen Chambers (Elizabeth Johnson)